Долги потенциальных банкротов превысили 31 млрд рублей

Объем долга заемщиков, получивших возможность объявить себя несостоятельными, на начало года достиг почти 32 млрд рублей, увеличившись вдвое с января 2017 года. Об этом говорится в исследовании Национального центра банкротств (НЦБ) для «Известий». Число россиян, подавших заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тыс. К 2020 году армия потенциальных банкротов способна вырасти в пять раз, предупредили аналитики. Чтобы предотвратить нарастание долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.

Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу этого года вдвое — до 31,76 млрд рублей. Примерно такую сумму банкиры в течение года-двух могут потерять, подсчитали для «Известий» в НЦБ. Это крупнейшая в России консалтинговая компания, которая занимается юридическим сопровождением банкротств должников.

Вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности — до 1,7 млн рублей. Цифра увеличилась на 34% за год, уточнили в НЦБ. В бюро кредитных историй «Эквифакс» «Известиям» подтвердили корректность таких оценок.

Закон о несостоятельности физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Заемщик может объявить себя банкротом через суд, если не способен исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей и более. Когда гражданин готов признать себя разоренным, у него есть две опции. Первая — полное списание долга, но только через продажу имущества. Вторая — его реструктуризация. Решение принимает суд.

В первый год на личное банкротство подали 9804 гражданина. За почти два с половиной года число россиян, которые написали заявления на списание долгов, достигло 87 884. К январю 2018 года в 85–90% случаев с россиян полностью снимали долговое бремя, рассказал директор НЦБ Дмитрий Токарев. При этом в течение пяти лет после завершения процедуры банкротства гражданин не вправе скрывать этот факт при обращении за новыми займами.

Рост невозвратной задолженности, по которой граждане могут объявить дефолт, вызывает беспокойство не только в отношении заемщиков. Проблемы возникают и у банков, отметил управляющий партнер юридической компании «ЮрПартнеръ» Антон Толмачев. Он пояснил, что механизм признания гражданина несостоятельным — это козырь не для кредитора, а для должника. Ведь в случае успешного банкротства на практике финансовым организациям приходится списывать долги и терять из-за этого деньги.

— Для заемщиков банкротство — по сути, единственный способ освободиться от долговой кабалы. Это говорит о том, что многие должники в отчаянии и не могут найти другого выхода. И он далеко не самый лучший. Ничего здорового в этом, конечно, нет, — добавила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

С учетом роста числа граждан, которые допускают просрочку свыше 90 дней, в перспективе двух лет количество исков о банкротстве может вырасти в четыре-пять раз, предупредил Антон Толмачев. А объем потенциальных потерь банков будет только расти, добавила аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Уже в 2018 году сумма может увеличиться вдвое и достичь 60 млрд рублей, рассказал директор департамента взыскания просроченной задолженности физлиц Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Медведев.

Вырастет и доля судебных решений о полном списании долгов — до 95% к концу года, спрогнозировали в НЦБ. Такая динамика связана с медленным ростом зарплат граждан. По данным Росстата, они в 2017 году увеличились на 3,4%. При этом реальные доходы сократились на 1,7%. Соответственно возможность россиян обслуживать кредиты ограничена, пояснил Алексей Медведев.

Для того чтобы переломить тенденцию, государству нужно активнее заниматься социальной реабилитацией банкротов, убеждена Тамара Касьянова.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил более практичный способ. Чтобы предотвратить рост числа банкротов, необходимо ограничить сумму штрафов и пеней, которые банки начисляют на основной долг по ссудам.

Например, гражданин, задолжал банку 400 тыс. рублей. Ставка по кредиту равняется 17,5%. В случае выхода на просрочку заемщик должен будет уплатить штраф в размере 0,1% от суммы за все дни, что платеж не вносится. В этом случае россиянину придется через год заплатить только штрафов на сопоставимую с размером кредита сумму — порядка 360 тыс. рублей. Через четыре года она в полтора раза превысит размер займа.

Сейчас размер санкций может превышать кредит в три раза. Ограничения по санкциям действуют с лета 2016 года только для ипотеки. А должны распространяться на все розничные займы и лимитироваться полуторной суммой кредита, подчеркнул парламентарий. Он готов выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Личное банкротство позволяет человеку решить финансовые проблемы. Но в силу закона имеет и минусы. Из-за этого несостоятельным заемщикам не стоит ждать послаблений от банков. Ведь им не нужны невозвратные кредиты, которые впоследствии придется списать.