Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты предупредили о росте киберпреступности перед ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киберпреступники собирают личные данные футбольных болельщиков в преддверии чемпионата мира и разрабатывают индивидуальные схемы хищения денег.

Как рассказали «Известиям» в InfoWatch, преступники используют сомнительные сайты по тематике чемпионата мира. Большое количество данных может использоваться для определения интересов пользователей и их маршрутов передвижения.

По словам руководителя отдела аналитики InfoWatch Сергея Хайрука, получив такие данные, мошенники могут сравнительно легко похищать средства граждан.

В «Лаборатории Касперского» предупредили о появлении поддельных предложений дешевых авиабилетов и жилья, а в Dr.Web о фиктивных розыгрышах призов, якобы организованных Международной федерацией футбола (ФИФА).

Подробнее — в материале «Известий»:

Футбольная подмена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД пресекло мошенничество с билетами на ЧМ-2018 по футболу
Данные почти 100 млн пользователей соцсети MyHeritage похитили хакеры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017