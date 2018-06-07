Эксперты предупредили о росте киберпреступности перед ЧМ-2018

Киберпреступники собирают личные данные футбольных болельщиков в преддверии чемпионата мира и разрабатывают индивидуальные схемы хищения денег.

Как рассказали «Известиям» в InfoWatch, преступники используют сомнительные сайты по тематике чемпионата мира. Большое количество данных может использоваться для определения интересов пользователей и их маршрутов передвижения.

По словам руководителя отдела аналитики InfoWatch Сергея Хайрука, получив такие данные, мошенники могут сравнительно легко похищать средства граждан.

В «Лаборатории Касперского» предупредили о появлении поддельных предложений дешевых авиабилетов и жилья, а в Dr.Web о фиктивных розыгрышах призов, якобы организованных Международной федерацией футбола (ФИФА).

Подробнее — в материале «Известий»:

Футбольная подмена