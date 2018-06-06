Прямой эфир

Данные почти 100 млн пользователей соцсети MyHeritage похитили хакеры

0
Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры украли данные более 92 млн пользователей социальной сети MyHeritage.

Как говорится в сообщении компании, на стороннем частном сервере был обнаружен файл, содержащий электронные адреса и пароли пользователей. При этом в компании нет свидетельств того, что данные в украденном файле были когда-либо использованы. 

MyHeritage предлагает пользователям составить генеалогическое древо и определить с помощью теста ДНК, к какой этнической группе и региону принадлежали их предки.

Эксперты ранее зафиксировали волну кибератак на финансовые и IT-организации в США и на Ближнем Востоке через файлы Word.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США хакеру из Канады дали пять лет за взлом Yahoo
Новый вирус заразил компьютеры в 54 странах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017