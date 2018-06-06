Данные почти 100 млн пользователей соцсети MyHeritage похитили хакеры

Хакеры украли данные более 92 млн пользователей социальной сети MyHeritage.

Как говорится в сообщении компании, на стороннем частном сервере был обнаружен файл, содержащий электронные адреса и пароли пользователей. При этом в компании нет свидетельств того, что данные в украденном файле были когда-либо использованы.

MyHeritage предлагает пользователям составить генеалогическое древо и определить с помощью теста ДНК, к какой этнической группе и региону принадлежали их предки.

Эксперты ранее зафиксировали волну кибератак на финансовые и IT-организации в США и на Ближнем Востоке через файлы Word.