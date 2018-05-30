В США хакеру из Канады дали пять лет за взлом Yahoo

Канадский хакер казахстанского происхождения Карим Баратов осужден на пять лет тюрьмы американским судом за взлом систем американской IT-компании Yahoo, сообщает Wall Street Journal.

Суд Сан-Франциско обвинил 23-летнего Баратова во взломе около 500 тыс. учетных записей пользователей компании в 2014 году, сообщает издание.

Молодого человека также подозревают в связях с российскими властями, якобы нанявшими его для взлома почтовых аккаунтов и атаки на Yahoo. Кроме тюремного срока хакер должен будет выплатить $250 тыс.

Россия отрицает участие в хакерских атаках.

15 мая электронные системы Шведской спортивной конфедерации и организации Svensk antidoping (Шведский антидопинг) подверглись хакерской атаке, за которой, по мнению организации, стоит российская группа.

Ранее хакерская группировка Fancy Bears опубликовала информацию о сокрытии шведскими спортивными функционерами положительных допинг-проб лыжника Бьорна Сандстрема и легкоатлетки Марии Нильссон. Кроме того, подавляющая часть шведских горнолыжников и биатлонистов используют запрещенные препараты, поскольку у них есть терапевтические исключения.