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Новый вирус заразил компьютеры в 54 странах

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Фото: Depositphotos/REDPIXEL
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Новый компьютерный вирус заразил около 500 тыс. устройств в более чем 50 странах мира. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.

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Вирус, получивший условное название VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства. Эксперты компании отмечают, что вредоносная программа особенно активно распространяется на Украине, уточняет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российский антивирус Doctor Web обнаружил нового троянца, который распространяется в комментариях к видео на сайте YouTube. Вирус ворует конфиденциальную информацию с зараженного устройства. Вредоносный код написан на языке Python и заражает компьютеры с операционной системы Microsoft Windows.

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