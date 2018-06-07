Игроки сборной России получат по €7,5 тыс. за ничью на ЧМ-2018

Названа схема премирования футболистов сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове.

В случае ничьей каждый игрок в заявке сборной получит €7,5 тыс., при победном исходе матча — €15 тыс. За поражение игрокам премия не предусмотрена, передает «Газета.ру». В сумме при Черчесове футболисты сборной получили €2,745 млн в качестве премиальных за участие в товарищеских матчах, отвечает «Чемпионат».

Ранее Черчесов назвал игру сборной России футболом XXI века. Под его руководством сборная не может выиграть семь матчей — это худший результат для тренеров национальной команды в истории. В заключительном контрольном матче перед ЧМ-2018 Россия сыграла вничью с Турцией (1:1).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В первом матче мирового первенства россияне сыграют с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 14 июня на стадионе «Лужники». 19 июня подопечные Черчесова проведут матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем.

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