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Путин рассчитывает на «выстрел» российской сборной на ЧМ-2018 по футболу

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на хороший результат российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом глава государства заявил в четверг, 7 мая, во время «прямой линии».

«Будем рассчитывать на то, что наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит», что называется, и покажет свои лучшие качества», — сказал Путин. 

Турнир пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань и другие города. 

31 мая Путин обсудил подготовку к чемпионату на заседании Совбеза.

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