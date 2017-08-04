Член американского сената Боб Менендес, который в настоящее время находится под судом за взяточничество в США, обратился к ФИФА с призывом лишить Россию права на проведение футбольного чемпионата мира в 2018 году.

На своей странице в Twitter Менендес, который до задержания по делу о взяточничестве всячески пытался привлечь внимание международных правозащитных организаций к ситуации с ЧМ-2018, обвиняет Россию в систематическом нарушении прав человека в ходе строительства спортивных объектов.

В частности, сенатор призвал ФИФА встать на защиту рабочих, которые якобы попали в РФ нелегально и потом, не имея возможности урегулировать ситуацию, принуждались к труду на строительстве спортивных объектов.

«Как организация, способная повлиять на жизнь миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих во всем мире, ФИФА должна выполнить свои обязательства по правам человека. Защита рабочих и спортсменов сталкивается делом чести», — говорится в письме Менендеса.

Сенатор США утверждает, что северокорейские нелегалы «постоянно сталкивались с эксплуатацией и злоупотреблениями» со стороны российских властей, строительных фирм и спортивных функционеров.

Громкие обвинения из уст Менендеса не произвели фурора в американских медиа: в настоящее время сенатор сам обвиняется в коррупции. Следствие располагает данными о том, что политик получал от флоридского бизнесмена взятки в виде «роскошных путешествий» и внушительных взносов в комитеты, помогавшие Менендесу.