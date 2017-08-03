Новые санкции США, введенные против России, подвергли ограничениям принципы свободной торговли. Об этом говорится в заявлении Ассоциации европейского бизнеса, объединяющей более 500 компаний, сообщает «Интерфакс».

«Ассоциация европейского бизнеса выражает свое несогласие по поводу экономических санкций со стороны США. В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми…» — говорится в заявлении организации.

АЕБ призвала США и Россию отделить бизнес от политики и найти решение «в духе мира и согласия», которое приняли бы обе стороны.

АЕБ представляет интересы европейских инвесторов в России и других странах Евразийского экономического союза.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России, а также Ирана и КНДР. Один из пунктов документа предусматривает ограничение работы с российскими нефтегазовыми компаниями.