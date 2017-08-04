Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что у России и США есть сферы для сотрудничества.

«Думаю, много кто в мире согласится, что Россия и Соединенные Штаты должны работать вместе в сферах общих интересов», — приводит слова Науэрт «Газета.ру».

Таким образом глава пресс-службы Госдепа ответила на слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что надежды на улучшение отношений РФ и США нет.

В качестве примера успешной совместной работы стран Науэрт привела Сирию.