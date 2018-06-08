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Соавтор «досье» на Трампа искал компромат о заявке России на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Соавтор так называемого досье на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил искал компрометирующие сведения о заявке России на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Уволившись из МИ-6 Стил был нанят состоятельными лицами и корпорациями, поддерживавшими заявку Великобритании на проведение ЧМ-2018 в Лондоне, в 2010 году, передает ТАСС. Ему было поручено за пять месяцев выяснить, какие действия предпринимает Москва, чтобы повлиять на итоговое решение ФИФА.

Также бывший агент британских спецслужб подал ФБР идею расследовать коррупционные схемы в ФИФА. Как пишет The New York Times, изыскания Стила стали отправной точкой для крупнейшего скандала в истории ФИФА. По данным Минюста, подозреваемые получили взятки на сумму около $150 млн. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила — главу фирмы экс-сотрудников британских спецслужб.

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