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Трамп обвинил Сешнса в затягивании расследования по «российскому делу»

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Фото: TASS/Zuma/Olivier Douliery
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Президент США Дональд Трамп обвинил министра юстиции Джеффа Сешнса в том, что расследование о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы до сих пор продолжается.

Конец охоты на ведьм
Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

«Лживая охота на ведьм по России продолжается, и всё потому, что Джефф Сешнс не сказал мне, что собирается самоустраниться... Я бы быстро выбрал кого-то другого», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Сешнс «лучше всех знал, что вмешательства не было».

Глава американского министерства юстиции Сешнс в 2017 году отказался участвовать в любых разбирательствах о роли России в предвыборных процессах США.

В конце мая Трамп заявил, что сожалеет о решении выдвинуть Сешнса на должность генерального прокурора.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентской гонки в США.

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