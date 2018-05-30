Прямой эфир

Трамп разочаровался в главе минюста США

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о решении выдвинуть Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора США. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Есть так много хороших юристов в стране, он (Трамп. — Ред.) мог выбрать кого-нибудь еще», — процитировал американский лидер конгрессмена Трея Гауди.

«И я жалею, что не сделал этого», — добавил Трамп. 

Конец охоты на ведьм
Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

Глава министерства юстиции США Сешнс в 2017 году отказался участвовать в любых разбирательствах о роли России в предвыборных процессах в США. Трамп оказался этим недоволен, написала 29 мая The New York Times.

В феврале 2018 года генпрокурор заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на критику со стороны президента США.

Расследование о предполагаемом приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле неоднократно отрицали все обвинения, указывая на их бездоказательность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минюст США проверит расследование ФБР о вмешательстве России в выборы
Глава минюста США ответил на критику Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017