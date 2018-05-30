Трамп разочаровался в главе минюста США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о решении выдвинуть Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора США. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Есть так много хороших юристов в стране, он (Трамп. — Ред.) мог выбрать кого-нибудь еще», — процитировал американский лидер конгрессмена Трея Гауди.

«И я жалею, что не сделал этого», — добавил Трамп.

Глава министерства юстиции США Сешнс в 2017 году отказался участвовать в любых разбирательствах о роли России в предвыборных процессах в США. Трамп оказался этим недоволен, написала 29 мая The New York Times.

В феврале 2018 года генпрокурор заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на критику со стороны президента США.

Расследование о предполагаемом приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле неоднократно отрицали все обвинения, указывая на их бездоказательность.