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Минюст США проверит расследование ФБР о вмешательстве России в выборы

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Минюст США займется проверкой расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года на предмет нарушений или политической мотивации. Об этом сообщает представитель ведомства Сара Исгур.

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Разбирательством займется генеральный инспектор. Ему необходимо установить, были ли в контрразведывательном расследовании ФБР в отношении ряда лиц, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые якобы вмешивались в президентские выборы в 2016 году, нарушения, сообщает «РИА Новости».

Американские власти обрушились на Россию с обвинениями во вмешательстве в выборы сразу после избрания Дональда Трампа президентом США. Сам глава Белого дома и его союзники отрицают все обвинения. В Москве также указывали на несостоятельность и бездоказательность обвинений.

20 мая Трамп призвал опубликовать документы в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы, которые бы доказывали факт слежки ФБР за предвыборным штабом республиканца, и поручил минюсту выяснить, внедряло ли ФБР своих информаторов в его предвыборный штаб в 2016 году.

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