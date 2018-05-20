Прямой эфир

Трамп поручит изучить вопрос о слежке ФБР во время предвыборной кампании

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп поручит Минюсту США выяснить, внедряло ли Федеральное бюро расследований (ФБР) своих информаторов в его предвыборный штаб в 2016 году. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Президентский самострел
Трамп разозлил французов рассказом о пользе гражданского оружия в борьбе с террористами

В частности, он намерен узнать, осуществлялась ли слежка по политическим мотивам и были ли такие запросы сделаны кем-либо из администрации его предшественника — Барака Обамы. Трамп пообещал, что 21 мая он сделает официальный запрос.

Ранее он призвал опубликовать документы в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы, которые бы доказывали факт слежки ФБР за его предвыборным штабом. Таким образом он отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что расследованию дела о якобы сговоре штаба Трампа с Россией содействовал как минимум один законспирированный информатор ФБР. Отмечается, что он мог контактировать с советниками предвыборного штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

В Кремле неоднократно опровергали обвинения американской стороны, заявляющей о вмешательстве Москвы во внутренние дела США. Кроме того, представители России указывали на абсурдность и бездоказательность подобных утверждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящую встречу с КНДР
СМИ вычислили информатора ФБР в деле о предвыборной кампании Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017