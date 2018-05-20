Трамп поручит изучить вопрос о слежке ФБР во время предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп поручит Минюсту США выяснить, внедряло ли Федеральное бюро расследований (ФБР) своих информаторов в его предвыборный штаб в 2016 году. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

В частности, он намерен узнать, осуществлялась ли слежка по политическим мотивам и были ли такие запросы сделаны кем-либо из администрации его предшественника — Барака Обамы. Трамп пообещал, что 21 мая он сделает официальный запрос.

Ранее он призвал опубликовать документы в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы, которые бы доказывали факт слежки ФБР за его предвыборным штабом. Таким образом он отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что расследованию дела о якобы сговоре штаба Трампа с Россией содействовал как минимум один законспирированный информатор ФБР. Отмечается, что он мог контактировать с советниками предвыборного штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

В Кремле неоднократно опровергали обвинения американской стороны, заявляющей о вмешательстве Москвы во внутренние дела США. Кроме того, представители России указывали на абсурдность и бездоказательность подобных утверждений.