СМИ вычислили информатора ФБР в деле о предвыборной кампании Трампа

Тайным информатором ФБР в расследовании связей с РФ в отношении членов предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер, считает издание The Intercept.

Свои выводы журналисты подтвердили анализом выпущенных ранее публикаций в американских СМИ.

Халпер в настоящее время преподает в Кембриджском университете, сообщает издание.

19 мая о Халпере, не называя имени, рассказала газета The New York Times. По версии издания, этот человек контактировал с двумя лицами, которые являлись в то время советниками штаба Трампа, — Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, которых подозревают в связях с Россией.

Обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились на РФ сразу после победы Дональда Трампа. Российские власти неоднократно опровергали обвинения.