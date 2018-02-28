Глава минюста США ответил на критику Трампа
Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа.
Глава ведомства пообещал также расследовать все претензии и жалобы, которые поступают на его подчиненных, и не только.
«Пока я являюсь генпрокурором, я продолжу выполнять свои обязанности порядочно и честно, и министерство продолжит выполнять свою работу честно, беспристрастно, в соответствии с законами и конституцией», — приводит слова Сешнса CNN.
Заявление генпрокурора прозвучало после того, как президент США в очередной раз обрушился с критикой на министерство юстиции и его главу.
Дональда Трампа возмутило расследование, проводимое ведомством, о возможных злоупотреблениях в суде, который выдает разрешения на прослушку иностранцев.