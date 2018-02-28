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Глава минюста США ответил на критику Трампа

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа.

Глава ведомства пообещал также расследовать все претензии и жалобы, которые поступают на его подчиненных, и не только.

«Пока я являюсь генпрокурором, я продолжу выполнять свои обязанности порядочно и честно, и министерство продолжит выполнять свою работу честно, беспристрастно, в соответствии с законами и конституцией», — приводит слова Сешнса CNN.

Заявление генпрокурора прозвучало после того, как президент США в очередной раз обрушился с критикой на министерство юстиции и его главу.

Дональда Трампа возмутило расследование, проводимое ведомством, о возможных злоупотреблениях в суде, который выдает разрешения на прослушку иностранцев.

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