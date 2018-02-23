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Экс-советник госсекретаря США не дал показания в конгрессе по досье на Трампа

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Фото: REUTERS/ Leah Millis
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Бывший помощник госсекретаря США, занимавший эту должность с 2008 по 2009 год Дэвид Крамер отказался давать показания в комитете по разведке палаты представителей конгресса, расследующего появление скандального досье на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Информацию об этом распространили источники в правоохранительных органах.

Крамер воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

19 декабря комитет по разведке подтвердил, что Крамер сообщил о том, что знает источники, связанные с досье, но отказался их назвать, сообщает «РИА Новости».

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Кристофера Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.

На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. 

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