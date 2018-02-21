Спецпрокурор Мюллер выдвинул новые обвинения в адрес экс-главы штаба Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года, выдвинул новые обвинения в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Как пишет в среду, 21 февраля, газета Politico, суть обвинений неизвестна, поскольку документы суда засекречены.

По данным издания, новые обвинения могут быть выдвинуты вместо предыдущих, которые касались отмывания денег и незарегистрированной деятельности в США от лица украинских клиентов. Планируется ли снять гриф «секретно» с обвинительных заключений, поданных в суд Вашингтона, пока не сообщается, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что 20 февраля Мюллер предъявил обвинения юристу Алексу Ван Дер Зуаану в даче ложных показаний его сотрудникам и ФБР. Сообщалось, что он представил неверные сведения, касавшиеся работы в период, когда его фирма сотрудничала с министерством юстиции Украины в 2012 году.

В США расследуется несколько дел по вероятному вмешательству России в американские выборы. В то же время Белый дом и Кремль неоднократно опровергали предполагаемые связи Трампа с Москвой.