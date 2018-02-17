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Twitter продолжит предотвращать вмешательства в выборы США

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Руководство Twitter на фоне выдвинутых Вашингтоном обвинений в адрес 13 россиян и трех компаний заявило, что продолжит сотрудничество с конгрессом США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью предотвращения вмешательства в американские выборы.

Сообщается, что социальная сеть продолжит предоставлять актуальную информацию аппарату спецпрокурора и конгрессу для их расследования. Также руководство компании отметило, что всем необходимо делать больше, чтобы предотвратить недопустимую активность подобного рода, сообщает ТАСС.

Сервис уточнил, что для идентификации попытки иностранного манипулирования намеревается работать также с ФБР, но продолжит быть «открытым перед общественностью».

Ранее портал iz.ru сообщал, что голливудский актер и комик Джим Керри призвал бойкотировать соцсеть Facebook, которая не пытается остановить вмешательство России в президентские выборы в США.

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