У МИД Франции появился русскоязычный аккаунт в Twitter
У министерства иностранных дел Франции появился официальный аккаунт на русском языке в социальной сети Twitter. Об этом сообщает телеканал RT.
«После английского, испанского, арабского и немецкого французская дипломатия теперь говорит по-русски», — говорится в сообщении.
Французское внешнеполитическое ведомство также анонсировало запуск русскоязычного сайта. Его целью является знакомство с современной Францией.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ в мае этого года.