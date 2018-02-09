У МИД Франции появился русскоязычный аккаунт в Twitter

У министерства иностранных дел Франции появился официальный аккаунт на русском языке в социальной сети Twitter. Об этом сообщает телеканал RT.

«После английского, испанского, арабского и немецкого французская дипломатия теперь говорит по-русски», — говорится в сообщении.

Французское внешнеполитическое ведомство также анонсировало запуск русскоязычного сайта. Его целью является знакомство с современной Францией.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ в мае этого года.