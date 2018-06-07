Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 по футболу запустили в Москве
Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 по футболу запустили на Триумфальной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе официального спонсора мирового первенства BUD AF.
Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi-роутером и камерой. Все желающие смогут сфотографироваться с часами, переслать фото по почте, а потом поделиться им в социальных сетях, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе также напомнили, что первые часы обратного отсчета оргкомитет «Россия-2018» запустил в Москве на Манежной площади в 2015 году.
ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Президент FIFA Джанни Инфантино посетит все матчи мундиаля.