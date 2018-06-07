Гурцкая заявила о нарушении Конституции РФ запретом FIFA выступать Чичериной

Певица и общественный деятель Диана Гурцкая заявила о недопустимости того, чтобы какая-либо международная организация подвергала цензуре творчество российского исполнителя. Таким образом она прокомментировала решение Международной федерации футбола (FIFA) запретить Юлии Чичериной выступать в Ростове-на-Дону в рамках фестиваля болельщиков.

По словам Гурцкой, можно не соглашаться с позицией, но никакого права действовать подобными методами нет.

«Артист живет сценой и встречами со зрителем. И лишать его этого — бесчеловечно», — цитирует ее НСН.

Гурцкая призвала российских организаторов чемпионата мира по футболу защитить право на творчество.

«Это право гарантировано Конституцией!» — заявила общественный деятель, назвав Чичерину искренним и добрым человеком, а также одним из самых талантливых отечественных музыкантов.

Ранее Юлия Чичерина сообщила, что FIFA запретила ей выступать перед болельщиками в Ростове-на-Дону, объяснив свое решение тем, что в репертуаре исполнительницы есть песни на военную тематику.

Позже Международной федерации футбола заявила, что в рамках программы ЧМ все мероприятия и игры должны быть нейтральными в вопросах политики. В FIFA опасаются, что репутация организации может пострадать от этого.