Прямой эфир
Сюжет:

ФИФА объяснила запрет выступления Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

0
Фото: РИА НОВОСТИ/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любое футбольное мероприятие должно быть нейтральным в вопросах политики. С таким заявлением выступила Международная федерация футбола (ФИФА), комментируя запрет выступления российской певицы Юлии Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018.

В заявлении говорится, что национальные ассоциации, болельщики или любые другие люди не имеют право использовать чемпионат мира по футболу в качестве платформы для политических заявлений, сообщает агентство «Р-Спорт».

«ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания», — отметила пресс-служба организации.

6 июня Юлия Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать перед футбольными болельщиками в Ростове-на-Дону. В письме организации, которая певица опубликовала на своей странице в Facebook, говорится, что в ее репертуаре есть песни на военную тематику, что может навредить репутации ФИФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент ФИФА посетит матчи всех команд на ЧМ-2018
ФИФА представила официальную ТВ-заставку чемпионата мира по футболу – 2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017