ФИФА объяснила запрет выступления Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

Любое футбольное мероприятие должно быть нейтральным в вопросах политики. С таким заявлением выступила Международная федерация футбола (ФИФА), комментируя запрет выступления российской певицы Юлии Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018.

В заявлении говорится, что национальные ассоциации, болельщики или любые другие люди не имеют право использовать чемпионат мира по футболу в качестве платформы для политических заявлений, сообщает агентство «Р-Спорт».

«ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания», — отметила пресс-служба организации.

6 июня Юлия Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать перед футбольными болельщиками в Ростове-на-Дону. В письме организации, которая певица опубликовала на своей странице в Facebook, говорится, что в ее репертуаре есть песни на военную тематику, что может навредить репутации ФИФА.