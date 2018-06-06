ФИФА запретила Чичериной выступать перед футбольными болельщиками

Российская певица Юлия Чичерина сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать перед болельщиками, которые приедут на чемпионат мира.

«Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке», — написала Чичерина на своей странице в Facebook, опубликовав снимок уведомления ФИФА.

В нем указывается, что в репертуаре певицы присутствуют песни на военную тематику и их исполнение может повредить репутации спортивной организации.

Чичерина добавила, что запрет пока касается выступлений в Ростове-на-Дону. Другие города в письме не упоминаются.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород и Сочи.