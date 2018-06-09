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Международный вещательный центр ЧМ-2018 открылся в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве открылся международный вещательный центр чемпионата мира 2018 года по футболу. Он расположился на базе «Крокус Экспо».

В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, пишет «Спорт-Экспресс».

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На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в вещательном центре площадью порядка 40 тыс. кв. м располагаются студии всех основных мировых телекомпаний, которые будут транслировать матчи ЧМ-2018 в своих странах. Главной его достопримечательностью стала специальная комната, в которой происходит обработка и принятие всех решений, связанных с системой видеопомощи арбитрам (VAR). Отмечается, что новая технология позволяет избежать судейских ошибок.

Сообщается, что систему видеопомощи арбитрам протестировали в прошлом году на матчах Кубка конфедераций. На ЧМ-2018 ее внедрят полностью. Отмечается, что именно с вещательным центром будут связываться судьи при возникновении сомнений и необходимости просмотра видео спорных моментов.

Ранее московские власти сообщили об увеличении пассажиропотока на общественном транспорте на 4,5–5% во время проведения чемпионата мира по футболу. В столичном дептрансе подчеркнули, что для транспортного комплекса города эти изменения являются незначительными, и он полностью готов к предстоящему турниру.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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