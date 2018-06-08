Власти Москвы подготовились к росту пассажиропотока в рамках ЧМ

Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве увеличится на 4,5–5% во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«По нашим ожиданиям, столицу посетят от 800 тыс. до 1 млн болельщиков. Московский транспорт ежедневно перевозит порядка 19 млн пассажиров. Для нас эта цифра увеличится на 4,5–5%», — приводит слова Пронина агентство городских новостей «Москва».

Замглавы столичного департамента добавил, что для транспортного комплекса города эти изменения являются незначительными, и он полностью готов к предстоящему мировому турниру.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Последняя крупная партия билетов на мировое первенство поступила в продажу 8 июня в 23:00. Перед началом турнира к болельщикам обратился президент России Владимир Путин.