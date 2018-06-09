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В Санкт-Петербурге прошел подземный футбольный матч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Санкт-Петербурге в рамках проекта «Футбол в четырех стихиях» прошел подземный матч. В преддверии ЧМ-2018 на станции метро «Международная» сразились команды представителей метрополитена и болельщиков сборной России.

В разгар матча игру пришлось остановить: мяч залетел под плафон и застрял на потолке. Руководитель пресс-службы метрополитена Юлия Шавель рассказала порталу «78.Ru», что снимать его пришлось с помощью машины аварийной службы.

В матче со счетом 8:6 победила команда болельщиков.

Бывший игрок «Зенита» и национальной сборной Алексей Игонин, выступивший за команду болельщиков, отметил, что на подготовку к игре ушло три недели, и этого времени оказалось вполне достаточно. «Поэтому я надеюсь, что и сборной России времени должно хватить», — отметил он.

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