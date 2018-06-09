Британские СМИ назвали Петербург лучшим городом ЧМ-2018

Британское издание The Independent назвало Санкт-Петербург самым впечатляющим городом, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Журналисты при составлении рейтинга учитывали готовность городов к мундиалю, их инфраструктуру, архитектуру и логистику, сообщает ТАСС.

«Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира и самого впечатляющего», — пишет издание.

Второе место в рейтинге заняла Москва, третье — Сочи. Далее следуют Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Журналисты объяснили, что Саранск оказался на последнем месте, поскольку в городе не хватает развлечений. Кроме того, здесь, как ожидается, пройдет самый малопосещаемый матч ЧМ-2018 — игра между сборными Туниса и Панамы.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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