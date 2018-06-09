Собянин попросил сделать день открытия ЧМ выходным для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил руководителей предприятий дать сотрудникам выходной в день открытия чемпионата мира по футболу, 14 июня.

Градоначальник отметил, что в российскую столицу приедут главы более 10 государств, поэтому ряд улиц будут перекрыты, и сотрудники могут попасть в пробки. Выходной же позволит им избежать транспортной проблемы, сообщает «Интерфакс».

С аналогичным предложением ранее выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов. В свою очередь, вице-мэр Анатолий Рыков отметил, что россияне всё равно будут смотреть футбол на работе.

5 июля депутат Госдумы Игорь Лебедев выступил с предложением сделать выходными дни выступления сборной России на чемпионате мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная РФ на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).