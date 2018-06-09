Португальских футболистов научили русским словам перед поездкой на ЧМ-2018

Футболисты сборной Португалии выучили несколько русских слов перед поездкой на чемпионат мира – 2018. Видео, на котором игроки произносят русские фразы, опубликовано на официальном YouTube-канале федерации футбола страны.

В ролике снялись несколько футболистов, в том числе форвард московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш, которому было проще выполнить задание, чем его партнерам.

Так, португальцев научили таким фразам, как «я потерялся», «где стадион», «мне нужна помощь» и «покорить мечту».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии на групповом этапе сыграет с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

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