Василий Уткин станет комментатором ЧМ-2018

Спортивный журналист Василий Уткин станет комментатором чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, он принял предложение «Первого канала» о работе на ЧМ-2018 и будет по мере необходимости принимать участие в других проектах телеканала. Уткин добавил, что поработать на мундиале было его мечтой, которая осуществилась. Комментатор пообещал передать свой гонорар фонду «Выход», занимающемуся проблемами людей, страдающих аутизмом, сообщает телеканал «360».

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Дни матчей мирового первенства в Сочи объявлены выходными по решению главы курорта.