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Смолов снялся в ролике Гая Ричи к ЧМ-2018 по футболу

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Нападающий ФК «Краснодар» и сборной РФ Федор Смолов принял участие в съемках видеоролика британского режиссера Гая Ричи. Запись опубликована на официальном YouTube-канале Beats by Dre.

Клип посвящен грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Главным героем видео стал мальчик Андрей, будущее российского футбола. В клипе также представлены истории успеха таких футболистов, как Неймар, Гарри Кейн, Месут Озил и Бенжамен Менди, сообщает «Спорт-Экспресс». В съемках ролика приняли участие Серена Уильямс, Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра и Рауль Хименес.

18 мая актриса и певица Наталия Орейро представила свой неофициальный гимн ЧМ-2018 United By Love.

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