Видеоклип на официальную песню ЧМ-2018 появился в Сети

В Сети появился видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу, которую исполняют известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.

Клип был опубликован на сайте Youtube.

Песня под названием Live It Up («Жить по полной») была спродюсирована американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Национальная команда России выступит на первенстве под девизом «Играй с открытым сердцем».