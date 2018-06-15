Португалия сыграла вничью с Испанией на чемпионате мира

Национальные команды Португалии и Испании 15 июня сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Матч прошел в Сочи на стадионе «Фишт». Он начался в 21:00 по московскому времени.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола во время матча: на 3-й минуте, 45-й и 88-й.

От Испании дубль оформил Диего Коста (24-ая и 55-ая минуты). На 58-ой минуте гол забил Начо.

15 июня советник президента московского ФК «Локомотив» и экс-игрок команды Дмитрий Булыкин верно предсказал, что матч завершится ничьей. По его словам, Испания и Португалия – это сборные, которые претендуют на медали чемпионата мира.