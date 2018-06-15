Роналду получил тюремный срок перед стартовым матчем на ЧМ-2018

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает испанское издание El Mundo, также ему придется выплатить штраф в размере €18,8 млн. Эта сумма включает в себя все сокрытые с 2011 по 2014 год налоговые платежи, а также пени и штрафы.

По данным испанской прокуратуры, Криштиану Роналду использовал свою компанию, созданную в 2010 году, для уклонения от уплаты налогов. Футболисту предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму около €15 млн.

Роналду отрицал все обвинения, заявляя о невиновности.

На чемпионате мира футболист играет за сборную Португалии. Первый матч команды против Испании состоится 15 июня в 21:00 мск.