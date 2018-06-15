Прямой эфир
Сюжет:

Роналду получил тюремный срок перед стартовым матчем на ЧМ-2018

0
Фото: REUTERS/Felix Ordonez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает испанское издание El Mundo, также ему придется выплатить штраф в размере €18,8 млн. Эта сумма включает в себя все сокрытые с 2011 по 2014 год налоговые платежи, а также пени и штрафы.

По данным испанской прокуратуры, Криштиану Роналду использовал свою компанию, созданную в 2010 году, для уклонения от уплаты налогов. Футболисту предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму около €15 млн.

Роналду отрицал все обвинения, заявляя о невиновности.

На чемпионате мира футболист играет за сборную Португалии. Первый матч команды против Испании состоится 15 июня в 21:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду возмутили условия предложенного «Реалом» контракта
Роналду отведал каравай под мелодию «Подмосковных вечеров»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017