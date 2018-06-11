Роналду возмутили условия предложенного «Реалом» контракта

Нападающий сборной Португалии по футболу и клуба «Реал» (Мадрид) Криштиану Роналду не намерен продлевать контракт с командой на предложенных ему условиях.

Как сообщает Marca, футболиста возмутило предложение о гонораре в €25 млн в год, тогда как он настаивает на €30 млн. По данным издания, такие условия Роналду воспринял как намек на то, что его уход из клуба желателен.

Португалец заявил о желании покинуть «Реал» после победы в финале Лиги чемпионов. Однако 2 июня Corriere dello Sport сообщила, что футболист может остаться в команде при условии, что будет получать €80 млн в год. При этом через пять дней, по данным СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес решил не менять предложенных португальцу условий.

За мадридский клуб Криштиану Роналду выступает с 2009 года. В сезоне-2017/18 его зарплата составила €21 млн в год.

При этом французский клуб «Пари Сен-Жермен» заявил о готовности платить футболисту €45 млн в год.

31 мая сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил о решении уйти в отставку.