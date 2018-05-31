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Серхио Рамос прокомментировал уход Зидана из «Реала»

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамос отреагировал на решение главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть свой пост.

В своем аккаунте в Twitter футболист поблагодарил специалиста за проделанную работу и отметил, что наследие Зидана навсегда останется в памяти.

«Кумир как игрок, а теперь и как тренер. Спасибо вам за два с половиной года футбола, работы, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже не затмить. Вы одна из самых успешных глав в истории нашего любимого «Реала», — написал Рамос.

31 мая 45-летний Зидан объявил о своем решении оставить работу в «Реале», обосновав это тем, что команде нужны перемены.

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил свое решение покинуть испанский клуб необходимостью перемен для команды.

Под руководством французского специалиста «Реал» дважды стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны, дважды выиграл Суперкубок УЕФА, а также был победителем Лиги чемпионов три раза подряд. Клуб провел 149 игра, одержав победу в 104 из них.

По предварительным данным, испанский клуб собирается предложить должность главного тренер Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».

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