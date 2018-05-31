Зидан объявил об уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан принял решение покинуть команду и подал прошение об отставке

Специалист заявил об этом в четверг, 31 мая, на специально созванной пресс-конференции, сообщает «РИА Новости».

Зидан возглавил «Реал» 4 января 2016 года. «Королевский» клуб стал его первым местом работы в качестве главного тренера.

Под руководством француза «Реал» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Суперккубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира.

Помимо этого, с Зиданом «Реал» три сезона подряд побеждал в главном футбольном турнире Европы — Лиге чемпионов. Ранее этого не удавалось ни одному из тренеров.

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