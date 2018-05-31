Зидан объяснил свое решение покинуть «Реал Мадрид»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил свое решение покинуть испанский клуб необходимостью перемен для команды.

«Момент для этого может показаться странным, но команде нужны перемены, новые тренерские решения. Поэтому я и принял это решение», — цитирует Зидана «Федеральное агентство новостей».

45-летний наставник подчеркнул, что относится к испанскому клубу с огромной любовью.

«Реал Мадрид» стал под руководством французского специалиста чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА, а также был победителем Лиги чемпионов три раза подряд.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен пригласить наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино на место главного тренера мадридского клуба.

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