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СМИ узнали трансферную стоимость Криштиану Роналду

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Фото: REUTERS/Javier Barbancho
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Руководство мадридского «Реала» раскрыло сумму, которую клуб хочет получить в случае продажи своего форварда Криштиану Роналду, сообщает испанское издание El Mundo.

«Реал» готов отпустить игрока за €200 млн, рассказал источник издания. При этом позиция клуба относительно нового контракта 33-летнего португальца остается неизменной — соглашение, действующее до 30 июня 2021 года, не будут пересматривать.

Отмечается, что сумма отступных в контракте Роналду составляет €1 млрд. В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «Реал» 44 игры, в которых забил 44 мяча и в третий раз подряд выиграл с мадридцами Лигу чемпионов.

7 июня сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть клуб из-за нарушения президентом клуба Флорентино Пересом своих обещаний насчет улучшений условий его контракта.

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