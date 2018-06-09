СМИ узнали трансферную стоимость Криштиану Роналду

Руководство мадридского «Реала» раскрыло сумму, которую клуб хочет получить в случае продажи своего форварда Криштиану Роналду, сообщает испанское издание El Mundo.

«Реал» готов отпустить игрока за €200 млн, рассказал источник издания. При этом позиция клуба относительно нового контракта 33-летнего португальца остается неизменной — соглашение, действующее до 30 июня 2021 года, не будут пересматривать.

Отмечается, что сумма отступных в контракте Роналду составляет €1 млрд. В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «Реал» 44 игры, в которых забил 44 мяча и в третий раз подряд выиграл с мадридцами Лигу чемпионов.

7 июня сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть клуб из-за нарушения президентом клуба Флорентино Пересом своих обещаний насчет улучшений условий его контракта.