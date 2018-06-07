СМИ сообщили об окончательном решении Роналду покинуть «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть клуб. Об этом сообщило издание Record.

Известно, что причиной послужило нарушение президентом «Реала» Флорентино Пересом своих обещаний насчет улучшений условий контракта португальского игрока.

По данным Marca, клуб оказался не готов принять условия соглашения, которые выдвинул Роналду. Кроме того, обладатель «Золотого мяча» полагает, что президент клуба недостаточно оценивает его вклад в успех команды, а сам клуб не защищает при необходимости его интересов, сообщает «Спорт-Экспресс». Также Роналду не устраивает то, что Лионель Месси в «Барселоне» и Неймар в «ПСЖ» зарабатывают больше. Помимо этого, португалец недоволен тем, что «Реал» хочет приобрести последнего.

Текущий контракт Роналду с «Реалом» истекает летом 2021 года. В прошлом сезоне игрок провел за клуб 44 матча, в которых забил 44 мяча при восьми голевых передачах. Ранее стало известно, что португальцем интересовались «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Предложение Роналду сделал даже российский клуб.