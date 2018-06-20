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Криштиану Роналду возглавил рейтинг бомбардиров на ЧМ-18

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на текущий момент является самым результативным футболистом чемпионата мира-2018.

20 июня он забил мяч в ворота сборной Марокко на четвертой минуте встречи. Это его четвертый гол за две игры на турнире, отмечает Интерфакс.

Второе место в рейтинге бомбардиров занимает россиянин Денис Чернышев. В его активе три мяча.

Матч сборной Португалии и сборной Марокко проходит 20 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Сборная Португалии на данный момент делит второе и третье места с испанской сборной в турнирной таблице группы B. На первом месте находится Иран. В аутсайдерах Марокко.

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