Криштиану Роналду возглавил рейтинг бомбардиров на ЧМ-18
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на текущий момент является самым результативным футболистом чемпионата мира-2018.
20 июня он забил мяч в ворота сборной Марокко на четвертой минуте встречи. Это его четвертый гол за две игры на турнире, отмечает Интерфакс.
Второе место в рейтинге бомбардиров занимает россиянин Денис Чернышев. В его активе три мяча.
Матч сборной Португалии и сборной Марокко проходит 20 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
Сборная Португалии на данный момент делит второе и третье места с испанской сборной в турнирной таблице группы B. На первом месте находится Иран. В аутсайдерах Марокко.