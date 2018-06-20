Лучшие в истории

Сборная России провела один из самых ответственных матчей в своей истории. На стадионе «Санкт-Петербург» подопечные Станислава Черчесова со счетом 3:1 обыграли команду Египта, продемонстрировав высокое качество футбола и порадовав забитые до отказа трибуны. Этот результат фактически вывел россиян в плей-офф домашнего мундиаля. Впервые за 32 года наша национальная команда максимально близка к тому, чтобы принять участие в играх на вылет самого престижного международного турнира.

Перед матчем обе сборные понесли серьезные кадровые потери. Россияне лишились Алана Дзагоева: полузащитник ЦСКА получил травму бедра в игре с Саудовской Аравией и остался в Москве. Тренер египтян Эктор Купер не смог рассчитывать на своего основного опорника Тарека Хамеда. Хавбек был одним из лучших игроков своей сборной в матче с Уругваем (0:1), но, как и Алан Дзагоев, получил досадное повреждение, что называется, на ровном месте. Зато в строй вернулась главная звезда команды — один из быстрейших игроков мира Мохаммед Салах.

Полузащитник «Ливерпуля», пропустивший около трех недель после столкновения с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, вышел на поле в стартовом составе и во время разминки делал короткие ускорения на влажном газоне петербургского стадиона. Дождь в Северной столице начался за пять часов до начала матча и постепенно перерос в мощнейший ливень, заставив фанатов обеих сборных прятаться по многочисленным барам города. Пока организаторы думали о том, стоит ли воспользоваться раздвижной крышей современной арены, проблема решилась сама собой. На смену грозовым тучам вышло приятное летнее солнце, что очень порадовало футболистов и болельщиков, полностью заполнивших трибуны стадиона (всего на игре присутствовали 64 468 зрителей).

В этом матче Станислав Черчесов сделал несколько изменений в составе. Герои первой встречи Артем Дзюба и Денис Черышев вышли на поле с первых минут, а вот лучший бомбардир РФПЛ-2016/17 Федор Смолов остался в запасе.

Крупная победа сборной России в первой встрече и поражение команды Египта от уругвайцев позволяли россиянам минимизировать риски, играя вторым номером и отдавая мяч сопернику. Станислав Черчесов отказался от высокого прессинга, который принес успех в матче с Саудовской Аравией. Команда опустила линию обороны и максимально быстро переходила в позиционную оборону после потерь.

Защищаться команде помогали и зрители — с исполнения гимна до финального свистка российские болельщики неистово поддерживали свою сборную.

Уже на шестой минуте этот эмоциональный заряд едва не позволил россиянам открыть счет. Александр Головин обошел полузащитника лондонского «Арсенала» Эль-Ненни, протащил мяч до штрафной соперника, но пробил мимо цели. Гости ответили серией опасных стандартов и плотным ударом Махмуда Трезеге. Российская команда немного занервничала, но продолжала выполнять план на игру, оказывая максимальное давление на полузащитников противника. У египтян не было времени найти Мохаммеда Салаха в свободной зоне, поэтому в первом тайме он часто отходил в поисках мяча в центр поля и был не так опасен.

Система дала сбой только в конце первого тайма, когда мяч все-таки дошел до звезды «Ливерпуля» на линии штрафной площади. Мохаммед Салах развернулся и пробил из-под Юрия Жиркова и Сергея Игнашевича, но удар форварда, к счастью, оказался неточным.

Второй тайм начался для российской сборной с «подарка» египтян, когда капитан команды Египта Ахмед Фатхи после удара Романа Зобнина срезал мяч в свои ворота. В этом эпизоде стоит отметить и Артема Дзюбу, который навязал борьбу опытному защитнику. На эмоциях наши футболисты пошли вперед и спустя 12 минут увеличили свое преимущество. Трехходовку с участием Александра Самедова и Марио Фернандеса завершил Денис Черышев, для которого этот гол стал уже третьим на ЧМ-2018.

Такое развитие событий повергло в шок подопечных Эктора Купера. На 62-й минуте Артем Дзюба довел счет до разгромного, проявив высокий уровень индивидуального мастерства в штрафной площади египетской сборной. В оставшиеся полчаса на поле шла упорная борьба. Египтяне прибавили в агрессии и все-таки забили гол. Мохаммед Салах заработал и сам реализовал пенальти, дав своей команде минимальный шанс на спасение. Но наша сборная грамотно оборонялась и довела дело до заслуженной победы.

— Сборная выступила здорово, и должен признать, что очень хорошо сыграл Артем Дзюба, — заявил после матча «Известиям» президент «Спартака» Леонид Федун. — Хочу сказать, что команда не разочаровала, теперь всей страной ждем 1/8 финала, мы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф. Надеюсь, ребята и там не подведут.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин также не скрывал радости от успешного выступления нашей сборной.

— Хочу поздравить команду с заслуженной победой, все ребята молодцы, проявили характер и выдали великолепный второй тайм, — заявил «Известиям» Алексей Сорокин. — Может быть, я необъективен, но считаю, что мы победили по делу. Да, египтяне боролись все 90 минут, но мы были сильнее. Особенно выделю Черышева, Дзюбу и нашего ветерана Жиркова. Он сегодня очень здорово отработал против Салаха. Также особых слов благодарности заслуживают болельщики, которые создали потрясающую атмосферу. Все были очень дружелюбны и великолепно поддерживали свою команду. Сегодня у нас был аншлаг, полная загрузка. И все службы сработали выше всяких похвал. В таких условиях болельщики получили настоящее удовольствие от просмотра матча.

После матча легенда египетского футбола, рекордсмен мира по числу матчей за национальные команды (184 игры) Ахмед Хасан отметил высокий уровень организации игры нашей сборной.

— Россия показала очень качественный футбол в этом матче, — заявил «Известиям» Ахмед Хасан. — Ваши футболисты отлично готовы физически, и даже Уругваю будет с ними непросто. На стороне египтян была фантастическая мотивация, вызванная первым за долгие годы попаданием на чемпионат мира, а также привитая Эктором Купером организация игры. Мы не зависим от одного Салаха, хотя индивидуальное мастерство Мохаммеда дает Египту очень большие возможности в атаке. Увы, но сегодня он не смог реализовать все свои моменты. Ваши же футболисты очень здорово распорядились своими возможностями и одержали очень важную победу. Стоит отметить, что минимальная вероятность невыхода сборной России из своей группы по-прежнему существует. Подопечные Станислава Черчесова могут остаться за бортом плей-офф в случае, если проиграют в последнем матче групповой стадии команде Уругвая, а команда Саудовской Аравии одержит две победы в оставшихся двух встречах.

Заключительный матч групповой стадии ЧМ-2018 сборная России проведет 25 июня в Самаре, где ее ждет встреча с командой Уругвая.

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