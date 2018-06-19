Россиянин Черышев признан лучшим игроком матча против Египта на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев назван лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта.

Россияне в Санкт-Петербурге победили Египет со счетом 3:1. Черышев забил второй гол в матче, теперь в его активе три мяча на чемпионате мира. В первом матче турнира против Саудовской Аравии (5:0) Черышев отметился двумя забитыми голами и также был признан лучшим игроком встречи.

Таким образом, 27-летний футболист испанского «Вильярреала» вышел на первое место в гонке бомбардиров первенства. Лидерство россиянин делит с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в первом матче своей команды против Испании (3:3).

Победа над Египтом вывела сборную России в плей-офф мундиаля впервые в новейшей истории. В заключительном матче группового раунда россияне встретятся с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре. В плей-офф сборная встретится с командой из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.

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