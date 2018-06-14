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Назван лучший футболист по итогам первого матча чемпионата мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболист сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира 2018 года.

Об этом в четверг, 14 июня, сообщается на сайте ФИФА.

«Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами. Ребята реализовали то, о чем мы говорили!» — цитируют на сайте первые слова тренера российской сборной Станислава Черчесова.

В стартовом матче турнира на стадионе «Лужники» в Москве российские футболисты победили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Черышев забил два гола, отличившись на 43-й минуте и в компенсированное время второго тайма.

Голосование по выбору лучшего игрока открывается после начала второго тайма и завершается в конце встречи. Отдать свой голос может любой желающий на сайте и в социальных сетях ФИФА.

Чемпионат мира по футболу будет проходить до 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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