Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018‍

Британский певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в «Лужниках» показал средний палец на камеру.

Как сообщает РЕН ТВ, ранее исполнителя критиковали британские СМИ за его решение выступить на открытии ЧМ-2018 в России.

13 июня стало известно, что Уильямса попросили не исполнять песню Party like a Russian («Веселись, как русский»).

Мундиаль будет проходить в 11 российских городах до 15 июля.

В первом матче ЧМ российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В последний раз сборная России побеждала на матчах чемпионатов мира 16 лет назад. В 2002 году команда переиграла сборную Туниса со счетом 2:0.