Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 по футболу

Сборная России с победы стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу. В первом матче подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Россияне активно начали встречу, взяв мяч под свой контроль. Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте. В ворота Саудовской Аравии с передачи Александра Головина забил Юрий Газинский.

В концовке первого тайма россияне удвоили преимущество. Голом отметился Денис Черышев, вышедший на замену вместо Алана Дзагоева, который получил серьезную травму.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Россияне по-прежнему владели преимуществом, а противник отвечал редкими контратаками. На 71-й минуте третий мяч в ворота саудитов отправил Артем Дзюба. Четвертый мяч забил Денис Черышев, оформивший дубль. Уже в концовке встречи Александр Головин отправил пятый мяч в ворота Саудовской Аравии, установив окончательный счет.

Последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира 16 лет назад. 5 июня 2002 года команда Олега Романцева переиграла сборную Туниса со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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