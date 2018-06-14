Прямой эфир
Сюжет:

Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 по футболу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России с победы стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу. В первом матче подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Россияне активно начали встречу, взяв мяч под свой контроль. Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте. В ворота Саудовской Аравии с передачи Александра Головина забил Юрий Газинский.

В концовке первого тайма россияне удвоили преимущество. Голом отметился Денис Черышев, вышедший на замену вместо Алана Дзагоева, который получил серьезную травму.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Россияне по-прежнему владели преимуществом, а противник отвечал редкими контратаками. На 71-й минуте третий мяч в ворота саудитов отправил Артем Дзюба. Четвертый мяч забил Денис Черышев, оформивший дубль. Уже в концовке встречи Александр Головин отправил пятый мяч в ворота Саудовской Аравии, установив окончательный счет.

Последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира 16 лет назад. 5 июня 2002 года команда Олега Романцева переиграла сборную Туниса со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поприветствовал болельщиков на открытии ЧМ по футболу
Русская бабушка стала звездой бразильского телевидения перед ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017