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Россия забила первый гол в ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Футболист сборной России Юрий Газинский забил первый гол в матче с Саудовской Аравией. Счет был открыт на 12-й минуте матча.

Газинский является полузащитником клуба «Краснодар». 

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Матч начался в 18:00 мск. 

Перед его началом президент России Владимир Путин поприветствовал болельщиков чемпионата мира и отметил, что страна ответственно готовилась к данному событию. ЧМ пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля.

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