Россия забила первый гол в ЧМ-2018

Футболист сборной России Юрий Газинский забил первый гол в матче с Саудовской Аравией. Счет был открыт на 12-й минуте матча.

Газинский является полузащитником клуба «Краснодар».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники». Матч начался в 18:00 мск.

Перед его началом президент России Владимир Путин поприветствовал болельщиков чемпионата мира и отметил, что страна ответственно готовилась к данному событию. ЧМ пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля.