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Путин не стал желать успехов Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом пошутил, что не станет желать футбольной сборной его страны успехов в матче-открытии чемпионата мира по футболу − 2018.

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«Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, вы поймете меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде. Победит сильнейшая команда», — приводит слова Путина «Интерфакс».

В свою очередь, наследный принц отметил, что, несмотря на результат футбольного матча, останется доволен, поскольку Россия и Саудовская Аравия благодаря совместным усилиям достигают успехов в различных областях.

«Если даже мы проиграем, мы с собой увезем политический, экономический, переговорный капитал. Если выиграем — это будет плюс к этим достижениям», — отметил Аль Сауд.

Матч-открытие ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

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